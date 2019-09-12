Кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон скоропостижно скончался в США

Американский музыкант, композитор, исполнитель песен в стиле инди-рок, фолк, лоу-фай и блюз Дэниел Джонстон скончался в США во вторник, 10 сентября. Как сообщает LENTA.RU, у 58-летнего артиста случился инфаркт.

Джонстон стал известен в 1980-годы, в 1985 он принял участие в легендарном фестивале Woodshock в Остине. Его песни исполняли Nirvana, Pearl Jam и Том Уэйтс.

Музыкант был кумиром ныне покойного создателя и вокалиста группы Nirvana Курта Кобейна — тот неоднократно появлялся на публике то в футболке с названием одного из альбомов Джонстона — «Hi, How Are You», то в майке с рисунком мифического существа с обложки пластинки.

За свою творческую карьеру Джонстон выпустил 17 альбомов. В 2017 году он перестал выступать, сославшись на проблемы со здоровьем. Известно, что в течение жизни он неоднократно лечился в психиатрических клиниках — медики поставили ему два диагноза маниакально-депрессивный психоз и шизофрения. С возрастом болезни только прогрессировали.

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