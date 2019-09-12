На Кипре загорелся и взорвался склад боеприпасов, есть пострадавшие

Серия взрывов прогремела в ночь на четверг, 12 сентября, на складе боеприпасов на острове Кипр — на территории самопровозглашенной турецкой Республики Северного Кипра. Снаряды сдетонировали во время пожара, причины которого сейчас выясняют следователи.

Как сообщает Alarabiya, в результате осколочные ранения получили несколько человек, точное их число не называется.

Инцидент произошел рядом с популярным у туристов городом Кириния около половины второго ночи по местному времени. Страшное зарево и взрывы сняли на видео и выложили в сеть многочисленные свидетели. Они пишут в соцсетях, что из домов и отелей, расположенных вблизи военной базы, эвакуировали людей. Позже власти сообщили, что опасность для местного населения и туристов миновала, необходимости для эвакуации нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны прямо под ужином, который готовили на костре поисковики. Это произошло в начале сентября в Подмосковье.