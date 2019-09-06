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  4. Поисковики случайно развели костер на мине времен ВОВ в Москве

Поисковики случайно развели костер на мине времен ВОВ в Москве

, 13:53 19

Члены поискового отряда планировали приготовить ужин, однако вместо этого костер спровоцировал срабатывание мины.

Фото : ТАСС/ Brian Lawless

Ранениями закончился полевой ужин поискового отряда в Москве. В четверг, 5 сентября, разведенный поисковиками костер неожиданно взорвался.

Как стало известно 5-tv.ru, члены отряда «Долг» проводили раскопки в районе деревни Кузовлево. Около 18 часов 30 минут поисковики решили сделать перерыв и поесть. Отряд развел костер и собрался готовить ужин, когда внезапно раздался взрыв. Как выяснилось позже, прямо под кострищем оказался зарыт минометный снаряд. Из-за детонации боеприпаса образовалась воронка диаметром около метра и глубиной порядка 30 сантиметров.

В результате происшествия пострадал руководитель поискового отряда — мужчина 1962 года рождения. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве на свадьбе в столице Афганистана. В результате происшествия погибли более 60 человек.

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