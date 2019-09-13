Потеряла 14 сантиметров в талии. Как Лолита переживает разрыв с молодым супругом

Несколько месяцев поклонники Лолиты обсуждают ее расставание с молодым мужем. Артистка долго хранила молчание. И только сейчас рассказала о своих переживаниях. Почему Милявской теперь требуется помощь психотерапевта? Как расставание отразилось на внешности певицы? Есть ли у супругов шанс возобновить отношения? И кто уже успел сделать звезде предложение? Ответы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Впервые певица объявила о разводе с Дмитрием Ивановым на своей странице в социальной сети в начале июля.

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. У меня был замечательный молодой муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула».

Лолита объявляет о разрыве. Instagram @lolitamilyavskaya

Судя по оптимистичному тону и многочисленным смайликам в тексте, можно было сделать вывод: Лолита перевернула эту страницу и готова двигаться дальше. На фестивале в Сочи певица появилась в ярко-розовом платье. У нее было приподнятое настроение. Но к середине песни она внезапно разрыдалась.

Организаторам пришлось прервать репетицию. Анжелика Варум бросилась утешать подругу. А позже опубликовала пост в поддержку Милявской.

Анжелика Варум поддерживает Лолиту. Instagram @avarum

«Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте!» — пригрозила Варум.

Подписчики предположили, что слова певицы адресованы мужу Лолиты. Позже Милявская подтвердила: инициатором разрыва выступил Дмитрий.

«Он принял это решение, не я».

Смириться с потерей любимого мужчины певице пока не удалось. Словно влюбленная школьница она продолжает писать ему по ночам и умоляет вернуться.

«Полночи ужасных смсок, за которые на утро стыдно. Потом я извиняюсь. Он к этому мудро относится. Он все понимает. Несмотря на то, что разница 12 лет, он всегда был мудрее меня».

На фоне стресса артистка похудела.

«Когда я пришла к Игорю Гуляеву на примерку костюма, он сказал: «А ты знаешь, что ушла на 14 сантиметров в талии?».

Певица уверена: без помощи квалифицированных специалистов она не сможет выбраться из депрессии.

«Первое, что сделаю, когда у меня появится свободное время — пойду к психотерапевту и попрошу какие-нибудь капельницы или витамины для нервов».

Пока Лолита плакала на сцене, ее пока еще официальный муж Дмитрий отправился в путешествие. Об этом он поведал своим подписчикам в социальных сетях.

«Лучший способ сменить обстановку — съездить развеяться», — рассказал молодой человек.

Кажется, он не переживает о расставании и уже строит большие планы на будущее.

«Мечта связана со сквошем, поскольку сквош становится массовым и набирает популярность. Сейчас вместе с российской федерацией я хочу сделать стеклянный сквош-корт».

Лолита защищает Дмитрия и заявляет: в случившемся виноваты оба.

«Мы с Димой не работали над отношениями. В этом была беда. Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге. За десять лет естественно это происходит. Но мы не разговаривали. То я убегала, то он. А надо было просто пойти к психологу вдвоем… А может быть, что я его уже насколько не устраиваю, что он скажет: «Я не хочу дважды в одну реку».

После того как певица объявила о разрыве с мужем, в соцсетях сотни мужчин стали звать ее на свидания.

«Я раза два „сходила“ на свою почту, почитала предложения мужчин чего угодно: секса, руки, сердца, печени».

Всех ухажеров Лолита отправляет в бан. Милявская говорит, что ее сердце принадлежит Дмитрию, и не теряет надежды, что он одумается и вернется в семью.

Ранее Лолита назвала условия брачного договора с пятым мужем.