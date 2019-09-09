«Это нормально»: Лолита назвала условия брачного договора с пятым мужем

В июле 2019 года звезда российской эстрады Лолита Милявская сообщила о разводе с пятым супругом — тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. В начале отношений пара составила брачный контракт, условиями которого артистка наконец-то поделилась с публикой.
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Как сообщает Teleprogramma.pro, контракт гласит, что после развода Дмитрий и Лолита останутся с тем имуществом, которое было у них до свадьбы. Все подаренное в период совместной жизни также не будет делиться поровну — каждому достанется то, что подарили именно ему.
При этом Милявская и Иванов до сих пор официально не оформили развод. Бывшие влюбленные объясняют это большой занятостью на работе.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что пятый муж Лолиты Милявской может оспорить условия брачного договора.