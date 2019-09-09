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«Это нормально»: Лолита назвала условия брачного договора с пятым мужем

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О расставании пары стало известно летом 2019 года. Певица сама объявила об этом на своей страничке в Instagram.

Фото : ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

В июле 2019 года звезда российской эстрады Лолита Милявская сообщила о разводе с пятым супругом — тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. В начале отношений пара составила брачный контракт, условиями которого артистка наконец-то поделилась с публикой.

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Как сообщает Teleprogramma.pro, контракт гласит, что после развода Дмитрий и Лолита останутся с тем имуществом, которое было у них до свадьбы. Все подаренное в период совместной жизни также не будет делиться поровну — каждому достанется то, что подарили именно ему.

«Да, у меня брачный контракт с мужем. Это нормально. Мы заключили его через месяц после свадьбы. Это мировая практика. Почему нет? Я в сожительстве с одним из мужей потеряла очень много денег, потому что у меня не было брачного контракта», — объяснила решение о составлении такого документа звезда в эфире одного из телешоу.

При этом Милявская и Иванов до сих пор официально не оформили развод. Бывшие влюбленные объясняют это большой занятостью на работе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пятый муж Лолиты Милявской может оспорить условия брачного договора.

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