  1. Пятый канал
  4. Невский проспект перекрыли из-за крестного хода

Невский проспект перекрыли из-за крестного хода

, 13:23 Эфирная новость 14

День святого князя Александра Невского в Петербурге отметили масштабным шествием.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

12 сентября в центре Петербурга заблокировали движение транспорта, сообщили «Невские новости» со ссылкой на Горэлектротранс. В этот день по Невскому проспекту с 11.00 проходит крестный ход от Казанского собора к площади Александра Невского.

Церковное шествие приурочено к 295-летию перенесения мощей великого князя Невского из Владимирского монастыря в Град Петров. Вторым поводом для масштабного торжества стала дата заключения Ништадтского мира 1721 года, завершившего Северную войну.

Перед крестным ходом митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел божественную литургию в Казанском соборе. А епископ Кронштадтский Назарий возглавил литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Шествие охватило сотни представителей православных приходов и общин, учащихся духовных школ и церковных прихожан. По его завершению на площади Александра Невского пройдет церемония возложения цветов к памятнику святого.

До завершения крестного хода движение транспорта на главном проспекте города будет перекрыто.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать православным в Александров день – 12 сентября.

Читайте также

+18° Днём +20°
Ночью +13°
65.43
-0.01 72.22
-0.08
Гороскоп на 12 сентября: ваша внутренняя тигрица ненасытна, Стрельцы!

Последние новости

13:23
Невский проспект перекрыли из-за крестного хода
13:16
«Ах, какие ножки!»: Дарья Мороз заинтриговала фанатов постельным фото
13:08
Путин прибыл в Дагестан на 20-летие отражения вторжения террористов в республику
12:51
Вера Брежнева раздразнила поклонников соблазнительным танцем
12:43
Пятнадцать человек, в том числе пятеро детей, отравились шавермой в Уфе
12:29
В Москве расследуют доведение до самоубийства студента МГУ

Сейчас читают

«Мое ожидание»: Алла Пугачева опубликовала селфи в кружевной сорочке
Видео: друзьям снова не удалось заставить Анастасию Волочкову поесть
На фоне слухов о раке Заворотнюк согласилась выступить на корпоративе

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев