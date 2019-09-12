Невский проспект перекрыли из-за крестного хода

12 сентября в центре Петербурга заблокировали движение транспорта, сообщили «Невские новости» со ссылкой на Горэлектротранс. В этот день по Невскому проспекту с 11.00 проходит крестный ход от Казанского собора к площади Александра Невского.

Церковное шествие приурочено к 295-летию перенесения мощей великого князя Невского из Владимирского монастыря в Град Петров. Вторым поводом для масштабного торжества стала дата заключения Ништадтского мира 1721 года, завершившего Северную войну.

Перед крестным ходом митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел божественную литургию в Казанском соборе. А епископ Кронштадтский Назарий возглавил литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Шествие охватило сотни представителей православных приходов и общин, учащихся духовных школ и церковных прихожан. По его завершению на площади Александра Невского пройдет церемония возложения цветов к памятнику святого.

До завершения крестного хода движение транспорта на главном проспекте города будет перекрыто.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать православным в Александров день – 12 сентября.