Что можно и нельзя делать 12 сентября в Александров день

День памяти Александра Невского

Православная церковь в четверг, 12 сентября, чтет память Александра Невского, причисленного к лику святых. Князь известен не только как победитель сражений на Неве и на Чудском озере, но и как настоящий благодетель.

12 сентября 1724 года его мощи были торжественно перенесены из Владимира в Санкт-Петербург, где их поместили в Свято-Троицком монастыре, возведенном на месте победы русских воинов. Впоследствии День памяти святителя Александра приурочили к этому событию.

В народе Александра также называли Сытником, поскольку 12 сентября после строгого однодневного поста снова наступало время пышных застолий.

День обретения мощей святого князя Даниила Московского

12 сентября православная церковь также празднует день обретения святых мощей благоверного и преподобного Даниила — сына Александра Невского. Ему молятся о защите, он помогает от нападений и позволяет избавиться от ссор в семье. Кроме того, христиане верят, что святой может исцелить от многочисленных болезней и вернуть здоровье.

Что можно делать 12 сентября

В народе в день Александра Сытника устраивали пышные застолья, пекли пироги, караваи, готовить любимые блюда и угощали ими гостей.

12 сентября также было принято вязать и собираться большими компаниями. Этот день лучше других подходит для душевных посиделок в кругу друзей и рассказов о самом сокровенном.

Супружеские пары, мечтавшие о рождении мальчика, на праздник молились святому с просьбой исполнить их желание.

Что нельзя делать 12 сентября

В Александров день запрещено сплетничать, клеветать и ругаться. Согласно поверью, те, кто нарушит запрет, рискуют навести на себя беду.

Также 12 сентября не рекомендуется обижаться и ревновать. Все негативные эмоции могут отразиться на будущем человека. Поэтому в день Сытника желательно забыть все плохое и настроиться на позитив.

На праздник также запрещается покупать новые вещи. Считается, что все покупки, совершенные в этот день, будут неудачными. Техника с большой вероятностью сломается, одежда порвется, а обувь испортится, поэтому лучше приберечь деньги и отправиться в магазин на следующий день.

Народные приметы

Если в лесу много рябины, осень будет дождливой.

Если пчелы начали запечатывать улей, зима придет рано.

Если птицы высоко в небе кружат и не улетают, то осень будет теплой и сухой.

Если на растениях видна паутина, осень будет теплой.

Именины в этот день отмечают люди с такими именами, как Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан и Федор.

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