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  4. Москалькова заявила о важности исследований перед сокращением рабочей недели

Москалькова заявила о важности исследований перед сокращением рабочей недели

, 10:50 40

Уполномоченный по правам человека считает, что вносить изменения в производственный календарь без предварительного мониторинга нельзя.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Kremlin Pool, CHROMORANGE / Bilderbox

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила перспективу перехода на четырехдневную рабочую неделю. По ее мнению, решение нельзя принимать без тщательных научных исследований.

Общаясь с прессой, Москалькова заверила — чтобы определить, как влияет смена рабочего графика на интенсивность труда, необходимо проводить мониторинг.

«Я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена», — цитирует уполномоченного РИА Новости.

До конца сентября определиться с мнением по данному вопросу должен и Минтруд — 30 сентября ведомство озвучит свою официальную позицию в отношении сокращения рабочей недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что условия для перехода на рабочую четырехдневку озвучил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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