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  4. Делом защищавшего пса подростка заинтересовался Бастрыкин

Делом защищавшего пса подростка заинтересовался Бастрыкин

, 20:07 Эфирная новость 36

Глава СК РФ дал поручение тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

В Томске благодаря общественному резонансу удалось добиться нового поворота в деле 16-ти летнего подростка, который, защищая щенка, ударил по капоту автомобиля и попал под уголовное преследование.

За мальчика вступились в соцсетях, свои подписи под петицией с требованием освободить школьника от ответственности поставили уже двести тысяч человек.

Сегодня стало известно, что дело было отозвано из суда для выяснения всех обстоятельств. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего и проверить доводы владельца автомобиля, выставившего претензию на ущерб в 14 тысяч рублей.

Детали происшествия у Станислава Григорьева.

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