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Путин выпил вместе с ополченцами в Ботлихе, как и обещал 20 лет назад

, 15:25 Видео 149

Президент России принимает участие в мероприятиях, посвященных годовщине отражения атаки боевиков на Дагестан.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 12 сентября, в ходе мероприятий, посвященных годовщине отражения атаки боевиков на Дагестан, провел встречу с ополченцами в Ботлихе и выполнил свое обещание, данное 20 лет назад — выпил до дна рюмку водки.

В августе 1999 года приезд Владимира Путина в Ботлихский район заметно поднял состояние духа местному населению. Известная история со стопкой водки произошла во время встречи и. о. премьера с боевыми генералами. В тот момент Владимир Путин, когда все собравшиеся подняли тост, внезапно поставил рюмку на стол со словами:

«А пить мы будем, когда победим».

В 1999 году с 7 августа по 14 сентября Дагестан противостоял попытке вторжения в республику террористической организации. Ботлихский район первым принял на себя удар радикальной исламистской группировки под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. Именно в тот момент на помощь военным пришли отряды ополченцев, собранные из числа местных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин прибыл в Дагестан на 20-летие отражения вторжения террористов в республику.

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