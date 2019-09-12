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Азиза прокомментировала слухи о том, что семья Талькова подала на нее в суд

, 18:10 Эксклюзивное интервью 230

Ранее певица рассказывала, что музыкант хотел свести ее с криминальным авторитетом.

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Фото, видео: Instagram @aziza_info, 5-tv.ru

В сети муссируются слухи о том, что родственники Игоря Талькова якобы подали в суд на певицу Азизу. Ранее артистка рассказывала, что музыкант пытался свести ее с криминальным авторитетом, который неоднократно угрожал ей расправой. Подобные откровения возмутили семью погибшего Талькова, и они обратились к адвокатам.

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В эксклюзивном интервью 5-tv.ru певица Азиза прокомментировала информацию. Для артистки такое заявление оказалось полной неожиданностью.

«Первый раз слышу, — отреагировала артистка на новость. — Не могу давать комментариев на подобные разговоры. Не понимаю даже, о чем речь идет. Даже добавить нечего. Это странно. Не могу ничего сказать», — сказала знаменитость.

Советский рок-музыкант Игорь Тальков был застрелен в 1991 году перед концертным выступлением в Санкт-Петербурге. Следственный комитет установил, что Талькова убил его коммерческий директор Валерий Шляфман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Игоря Талькова устроил скандал в аэропорту.

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