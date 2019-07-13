«Биороботы»: сын Игоря Талькова устроил скандал в аэропорту

, 18:58 Эксклюзивное интервью 116

Поводом для перепалки стала гитара, с которой музыканта не хотели пускать в самолет.

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Фото, видео : Instagram @igor_talkov, Пятый канал

Игорь Тальков-младший, сын легендарного музыканта, рассказал 5-tv.ru подробности скандала с его участием, произошедшего в аэропорту «Шереметьево». Мужчину отказывались регистрировать на рейс, поскольку возникли проблемы с перевозкой гитары, которую артист намеревался взять с собой на борт воздушного судна.

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На своей странице в Instagram Тальков-младший сообщил, что сотрудники авиакомпании, рейсом которой он планировал лететь, то требовали от него дополнительной оплаты за провоз инструмента как багажа, то предлагали приобрести для гитары отдельное место в салоне. При этом, по словам музыканта, он приобрел билет премиум-класса, который включает в себя право перевоза крупногабаритной ручной клади.

Как рассказал Игорь в беседе с 5-tv.ru, сам он считает, что таким образом сотрудники авиакомпании просто хотели подзаработать.

«Авиакомпании всегда навариваются на музыкантах. Иногда попадаются нормальные люди в аэропортах, а иногда биороботы. Вот сегодня попались биороботы, с которыми было тяжело. Они меня футболили, в итоге я опоздал на посадку», — сообщил артист.

К счастью, гастроли удалось продолжить — ранним утром Тальков-младший вылетел в пункт назначения рейсом другой авиакомпании. В дальнейшем мужчина планирует пользоваться услугами только этой фирмы, а также еще одной компании, которая не требует дополнительной платы за перевоз музыкальных инструментов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Игоря Талькова в третий раз «привлек внимание» ГИБДД. Автомобиль артиста был эвакуирован, а сам Тальков-младший, по неподтвержденной информации, мог управлять им под воздействием изменяющих сознание веществ.

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