Азиза обвинила Талькова в связях с криминалом

Спустя почти 30 лет после убийства Игоря Талькова певица Азиза выдвинула против него обвинения. Об этом она рассказала Дмитрию Шепелеву в передаче на федеральном канале. По ее словам, Тальков часто контактировал с криминальными кругами 90-х.

Азиза вспомнила, что за полгода до смерти Игорь Тальков пытался свести ее с криминальным авторитетом, который неоднократно угрожал ей расправой. Приглашенные эксперты сомневаются в правдивости озвученных обвинений, тем не менее окончательную точку в этой истории поставит детектор лжи.

«Не нужно слов»: Самые трогательные поздравления звезд с Днем отца — фотоподборка

После смерти Игоря Талькова Азиза получила большое общественное внимание, поскольку в потасовке, в которой он был смертельно ранен, участвовал ее гражданский муж Игорь Малахов.

Игорь Тальков — советский рок-музыкант. Был застрелен в 1991 году перед концертным выступлением в Санкт-Петербурге. Следственный комитет установил, что Талькова убил его коммерческий директор Валерий Шляфман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто убил Игоря Талькова.