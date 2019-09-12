Вдова Сергея Доренко судится с «кооперативом-призраком» из-за коттеджа в Барвихе

Вдова журналиста Сергея Доренко, а также другие жители поселка Рождествено в Барвихе судятся с «кооперативом-призраком», для этих целей они наняли адвоката.

В этом районе стоят дома журналиста Бориса Ноткина, режиссера Олега Янковского, певца Валерия Меладзе. Как рассказала в беседе с KP.RU Марина Доренко, жильцы уже несколько лет пытаются добиться справедливости, страдая от самоуправства председателя по сути несуществующего кооператива Сергея Есипова.

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Он, по словам жильцов, собирает деньги за фиктивные услуги. У многих из-за этого появились проблемы.

«Нас тут больше 30 человек, столкнувшихся с этой проблемой. Нам даже пришлось нанять адвоката. Есть соседи, которые досконально изучили документы, собирают доказательства», —рассказала вдова Доренко.

Еще одна жительница Рождествено утверждает, что юридически кооператива не существует. Есипов не показывает документы, но постоянно требует деньги.

Кооператив, по данным СМИ, появился 20 лет назад, он был необходим, чтобы наладить быт на новых земельных участках. Все коммуникации со временем провели, потребность в кооперативе отпала. Сейчас члены сообщества теоретически могут его покинуть, однако им все равно нужно будет оплачивать услуги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Доренко опубликовала его последние фото и видео перед смертью.