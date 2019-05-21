Вдова Доренко опубликовала его последние фото и видео перед смертью

В сети появились последние прижизненные фотографии главреда радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Вдова журналиста опубликовала их на своей странице в Instagram.

Instagram @i.dorenko

По словам Юлии, после окончания парада Победы 9 мая супруг отправился на мотоцикле в гости к своему другу, живущему в Ярославской области.

«Позвонил мне уже от него. Рассказывал про костромских мужичков, которые помогли ему с бензином в дороге, весело изображал их интонации, говорил, какие они славные. Восторженно описывал все, что видит вокруг — лес, смешную девочку Брониславу, ее озорные глаза. Сергей много смеялся и был счастлив», — написала вдова журналиста.

Спустя несколько часов Сергей Доренко попал в аварию на дороге в центре Москвы. Его успели довезти до больницы, но он умер, не приходя в сознание. Официальной причиной смерти назвали разрыв аорты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уральский журналист умер после избиения в дорожном конфликте.