«Отвлекся на телефон»: Водитель KIA Rio рассказал, как протаранил в Porsche Никаса Сафронова

Водитель KIA Rio, который врезался в Porsche российского художника Никаса Сафронова вечером в четверг, 12 сентября, в Подмосковье рассказал о причине ДТП в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Мужчина сообщил, что отвлекся на телефон и в результате влетел в иномарку знаменитости. С Никасом Сафроновым в автомобиле ехал друг, он получил ушибы, остальные пассажиры не пострадали.

«У меня самочувствие хорошее, травм не получил. Главное, что все, кто находились в машине Сафронова, живы — здоровы. Я извинился, объяснил ситуацию, Никаких претензий у Никаса нет», — прокомментировал ситуацию водитель KIA Rio.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уснувший за рулем Сергей Лазарев попал в ДТП по дороге с гастролей. По словам участника «Евровидения», после этого инцидента он принял решение нанять водителя.