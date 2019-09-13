«Отвлекся на телефон»: Водитель KIA Rio рассказал, как протаранил в Porsche Никаса Сафронова

Водитель KIA Rio, который врезался в Porsche российского художника Никаса Сафронова вечером в четверг, 12 сентября, в Подмосковье рассказал о причине ДТП в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.
Мужчина сообщил, что отвлекся на телефон и в результате влетел в иномарку знаменитости. С Никасом Сафроновым в автомобиле ехал друг, он получил ушибы, остальные пассажиры не пострадали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уснувший за рулем Сергей Лазарев попал в ДТП по дороге с гастролей. По словам участника «Евровидения», после этого инцидента он принял решение нанять водителя.