Истребители 17 раз за неделю поднимались на перехват у границ России

17 раз за эту неделю поднимались в небо российские истребители, чтобы пресечь нарушения государственной границы. По данным Минобороны, воздушную разведку вели 27 иностранных летательных аппаратов. При этом каждый из них, все это время находился под пристальным вниманием ВКС. Всего же, летчики отработали 259 смен. Круглосуточное боевое дежурство велось на 77 аэродромах страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что два российских Су-34 столкнулись в воздухе. Один из Су-34 в небе над Липецком получил серьезные повреждения. Два многоцелевых истребителя выполняли тренировочный полет, когда произошло ЧП.