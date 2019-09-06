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Два российских Су-34 столкнулись в воздухе

, 9:00 129

По информации, имеющейся у 5-tv.ru, самолетам удалось сесть, однако теперь им необходим серьезный ремонт.

Фото : ТАСС/Савицкий Вадим

Два российских многофункциональных самолета Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета. По данным 5-tv.ru, во время тренировки самолеты потеряли визуальный контакт, и ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине. При попытке маневра летательные аппараты вновь столкнулись, а в двигатель одного из Су-34 попали обломки.

Оба самолета удалось посадить, пилоты не пострадали. По предварительным данным, теперь боевым машинам понадобится серьезный ремонт, в противном случае они пойдут на списание. Истребители-бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России. Стоит отметить, что официального подтверждения происшествия на данный момент не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жесткой посадке Ми-8 в Саратовской области.

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