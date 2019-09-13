  1. Пятый канал
  4. Россиян предупредили о сложностях с доступом к сайтам

Россиян предупредили о сложностях с доступом к сайтам

, 7:49 Эфирная новость 3

В ближайшее время миллионы россиян испытают серьезные сложности с доступом в интернет, предупредили эксперты.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Bernhard Kreutzer, 5-tv.ru

В России уже в ближайшее время могут возникнуть серьезные проблемы с доступом в интернет. По словам экспертов, число свободных IP-адресов в стремительно сокращается, а это означает, что новым устройствам будут автоматически присваиваться уже существующие номера. Об этом сообщают «Известия». И владельцы таких гаджетов присоединиться к сети не смогут — попытки подключения сайты будут рассматривать как «хакерские атаки». Сейчас специалисты ищут варианты решения проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Госдума приняла законопроект об использовании персональных данных. Максимальный штраф за нарушение закона равен 18 миллионам рублей.

Читайте также

+14° Днём +22°
Ночью +16°
65.19
-0.24 71.83
-0.39
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

7:49
Россиян предупредили о сложностях с доступом к сайтам
7:42
Певица Адель подала на развод с мужем спустя восемь лет отношений
7:36
Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit
7:29
Истребители 17 раз за неделю поднимались на перехват у границ России
7:22
Noize MC в стихах «наехал» на Сергея Шнурова
7:15
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России

Сейчас читают

Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!
Дочь Анастасии Заворотнюк открыла свой магазин одежды, но мать так и не пришла
Почему так страшна мистическая пятница, 13-е? Приметы и способы отвлечь беду

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев