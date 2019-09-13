Россиян предупредили о сложностях с доступом к сайтам

В России уже в ближайшее время могут возникнуть серьезные проблемы с доступом в интернет. По словам экспертов, число свободных IP-адресов в стремительно сокращается, а это означает, что новым устройствам будут автоматически присваиваться уже существующие номера. Об этом сообщают «Известия». И владельцы таких гаджетов присоединиться к сети не смогут — попытки подключения сайты будут рассматривать как «хакерские атаки». Сейчас специалисты ищут варианты решения проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Госдума приняла законопроект об использовании персональных данных. Максимальный штраф за нарушение закона равен 18 миллионам рублей.