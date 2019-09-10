Госдума приняла законопроект об использовании персональных данных

От обсуждения бюджета до реализации национальных проектов. В Госдуме во вторник, 10 сентября, началась осенняя сессия.

Депутаты в первом же чтении приняли законопроект об использовании персональных данных. Если информация окажется на иностранных серверах, а не в России, компании будут штрафовать — до 18 миллионов рублей!

Дополнительные санкции вводятся для поисковых интернет-сервисов и владельцев мессенджеров.

До конца года депутаты рассмотрят почти полторы тысячи документов. Часть из них уже прошли первое и второе чтение. Особое внимание уделят постановлению о создании новой комиссии. Она займется вмешательством во внутренние дела России. И таких фактов не мало. Вопросы есть к американскому посольству.

«У нас остались вопросы и к руководителю дипмиссии США в России господину Хантсману. С какой целью они размещали подробную карту движения участников несанкционированного шествия, что весьма подозрительно. Объяснения, которые он дал, нас не устраивают, поэтому мы хотели бы с ним объективно и гласно пообщаться», — заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Также депутаты будут обусждать изменения в сфере образования. Горячее питание для учеников младших классов предлагается сделать бесплатным, а учителей обещают разгрузить от излишней бумажной работы.