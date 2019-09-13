Профессиональный праздник отмечают парикмахеры и программисты

В эту пятницу, 13 сентября, свой профессиональный праздник отмечают российские парикмахеры и программисты. Причем в обоих случаях причины, по которым это особенный день для представителей двух специальностей, очень запутаны.

День программиста был учрежден по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в 2009 году и назначен на 256-й день года. То есть в обычный год праздник приходится на 13 сентября, а в високосный — на 12 сентября. А число 256 было выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта. Кроме того, 256 — максимальная степень числа 2, которая меньше общего количества дней в году.

С парикмахерами тоже не все однозначно. Это международный праздник, то есть отмечают его не только в России, но и в некоторых других странах. Откуда пошла эта традиция, доподлинно не известно. Зато известно, что по какой-то причине часть мастеров ножниц и расчески, отмечают свой профессиональный на день позже 14 сентября. И тут сдвиг даты от високосного года не зависит. В этот день по всему миру проводятся конкурсы стилистов разного уровня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие зоны мозга у программистов развиты больше, чем у других людей, а какие они почти не используют.