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  4. Пенсионер расстрелял из «пневматики» троих полицейских под Белгородом

Пенсионер расстрелял из «пневматики» троих полицейских под Белгородом

, 16:25 39

Стражи порядка получили травмы. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Пенсионер открыл беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки по полицейским под Белгородом. Инцидент произошел 12 сентября в городе Алексеевка, сообщает региональный СК.

Наряд полиции прибыл к одному из домов по улице Маяковского для выяснения обстоятельств поджога автомобиля. В этот момент злоумышленник, находясь на крыше своего дома, начал палить по стражам порядка.

«Предполагаемый вредитель находился на крыше своего дома и открыл беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки по сотрудникам полиции, причинив всем троим телесные повреждения», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная жительница Подмосковья объяснила «охоту на собак» с винтовкой.

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