Пенсионер расстрелял из «пневматики» троих полицейских под Белгородом

Пенсионер открыл беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки по полицейским под Белгородом. Инцидент произошел 12 сентября в городе Алексеевка, сообщает региональный СК.
Наряд полиции прибыл к одному из домов по улице Маяковского для выяснения обстоятельств поджога автомобиля. В этот момент злоумышленник, находясь на крыше своего дома, начал палить по стражам порядка.
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Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная жительница Подмосковья объяснила «охоту на собак» с винтовкой.