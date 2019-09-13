Участники побоища в столовой на стройке Амурского ГПЗ уволены

Участников побоища в столовой на стройке Амурского газоперерабатывающего завода уволили. Восьмерых зачинщиков массовой драки выдворили с территории вахтового поселка за нарушение трудовой дисциплины и норм проживания, сообщает объединенный пресс-центр проекта строительства Амурского ГПЗ.

«В связи с грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений, были прекращены трудовые отношения с восьмерыми строительными рабочими подрядной организации. Они отправлены по месту жительства», — говорится в сообщении.

объединенный пресс-центр проекта строительства Амурского ГПЗ.

Отмечается, что произошедший инцидент никак не отразился на ходе строительства. В настоящий момент на объекте работают более 60 подрядных организаций и около 25 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рабочие завода устроили побоище в столовой в Приамурье.