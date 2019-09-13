Трехсторонняя комиссия обсудит возможность перехода на четырехдневку

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений обсудит возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в формате совещаний, об этом в пятницу, 13 сентября заявили в правительстве РФ.

Отмечается, что Кабмин связывает уменьшение продолжительности трудовой недели с ситуацией в российской экономике, а также на конкретных видах производств. В правительстве считают, что совершенствование трудового законодательства необходимо проводить с сохранением существующих норм и гарантий без ущемления прав работника.

В Кабмине добавили, что изменения должны коснуться и трудовых договоров, в которые будут включены условия о месте и времени работы, порядке его учета, а возможности по регулированию такого понятия, как удаленная занятость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские работодатели не готовы перейти на рабочую четырехдневку.