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  4. 72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила

72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила

, 6:34 Эфирная новость 12

Надежной вакцины от лихорадки Западного Нила пока не придумали. Жертвами тяжелого заболевания уже стали два человека.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru

В Ростовской области — массовое заболевание лихорадкой Западного Нила. Опасный вирус выявили уже у 72 человек, и уже есть двое погибших.

Тяжелое заболевание начинается как грипп — у пациентов наблюдается высокая температура и боль в мышцах. Если не обратиться за медпомощью своевременно, лихорадка может привести к поражению центральной нервной системы и воспалению оболочек мозга.

Вирус разносят комары. Поэтому сейчас власти Ростовской области проводят дополнительную обработку парков, скверов и прибрежных зон. Жителей призывают быть осторожными и использовать защитные спреи, на окнах — установить москитные сетки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что нейрохирург оценил шансы Заворотнюк, находящейся в коме, на выздоровление.

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