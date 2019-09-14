72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила

В Ростовской области — массовое заболевание лихорадкой Западного Нила. Опасный вирус выявили уже у 72 человек, и уже есть двое погибших.

Тяжелое заболевание начинается как грипп — у пациентов наблюдается высокая температура и боль в мышцах. Если не обратиться за медпомощью своевременно, лихорадка может привести к поражению центральной нервной системы и воспалению оболочек мозга.

Вирус разносят комары. Поэтому сейчас власти Ростовской области проводят дополнительную обработку парков, скверов и прибрежных зон. Жителей призывают быть осторожными и использовать защитные спреи, на окнах — установить москитные сетки.

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