«Прогнозы неутешительные»: нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

Нейрохирург Александр Тушев рассказал, насколько велики шансы на выздоровление актрисы Анастасии Заворотнюк. В пятницу, 13 сентября, стало известно, что актриса находится в столичной клинике в крайне тяжелом состоянии. Врачам пришлось ввести ее в состояние медикаментозной комы. По предварительной информации, на фоне рака мозга, у звезды кино произошло воспаление легких.

«Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года», — заявил нейрохирург Александр Тушев в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Сообщается, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» отек мозга начался на фоне опухоли, которая была обнаружена еще год назад. Вероятнее всего, Анастасия Заворотнюк находится с московской клинике уже две недели, с тех пор, как вернулась из Польши, где также безуспешно пыталась побороть болезнь.

Скорая помощь приезжала к Заворотнюк из-за головных болей еще летом

Нейрохирург отметил, что симптомами опухоли головного мозга наиболее часто становятся общая слабость, утомляемость, а также приступы судорог и неврологические осложнения. Александр Тушев добавил, что без оперативного вмешательства специалистов, состояние пациента будет ухудшаться из-за быстрого роста новообразования, которое вызывают отек и смещение определенных структур головного мозга.

«Но операционное лечение тоже рисковое дело, потому что если у пациента после хирургии возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, а значит, не будет больше никаких вариантов лечения», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака мозга.