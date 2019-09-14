  1. Пятый канал
  4. Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца

Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца

, 0:13 Эфирная новость 20

Медицинский препарат, который необходим тяжелобольным детям, будет зарегистрирован в России по упрощенной схеме, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Federation Council of Russia / Federation Council of Russia, 5-tv.ru

Противосудорожный препарат «Фризиум», в котором остро нуждаются тысячи российских детей, в ближайшее время будет зарегистрирован в нашей стране. Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила на прямой линии.

Лекарство содержит психотропное вещество, официально у нас не продается — и за последние месяцы несколько матерей едва не стали фигурантами уголовных дел, покупая «Фризиум» для своих тяжело больных детей.

«Переговоры Министерства здравоохранения с компанией „Санофи“, они уже сейчас привели к тому, что „Санофи“ готовы в течение месяца подать досье на регистрацию. С учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, то это будет ускоренная регистрация, без дополнительных клинических исследований», — заявила Скворцова.

Пока жизненно важные препараты, незарегистрированные в России, будет закупать Минпромторг. В то же время Московский эндокринный завод приступает к производству собственных противосудорожных — аналогичных западным. Они появятся в аптеках в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как закупка Россией зарубежных лекарств поможет семьям тяжелобольных детей.

Читайте также

+11° Днём +13°
Ночью +8°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

0:39
Собчак в белье станцевала на своей свадьбе с мужчинами на каблуках в образе монашек
0:27
«Прости меня!»: Анфиса Чехова рассказала о смерти отца
0:13
Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца
0:06
Сенатор Пушков назвал Турчинова умалишенным после его заявления о войне с РФ
23:56
Видео: Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с ЭКО
23:42
В Совфеде предложили Украине войти в состав России

Сейчас читают

Эксперт: Мог ли рак мозга Заворотнюк развиться от ЭКО?
Медики ввели Анастасию Заворотнюк в искусственную кому
Деликатесы и предсказания: Первые видео со свадебного банкета Собчак и Богомолова

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев