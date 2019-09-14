Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца

Противосудорожный препарат «Фризиум», в котором остро нуждаются тысячи российских детей, в ближайшее время будет зарегистрирован в нашей стране. Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила на прямой линии.

Лекарство содержит психотропное вещество, официально у нас не продается — и за последние месяцы несколько матерей едва не стали фигурантами уголовных дел, покупая «Фризиум» для своих тяжело больных детей.

«Переговоры Министерства здравоохранения с компанией „Санофи“, они уже сейчас привели к тому, что „Санофи“ готовы в течение месяца подать досье на регистрацию. С учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, то это будет ускоренная регистрация, без дополнительных клинических исследований», — заявила Скворцова.

Пока жизненно важные препараты, незарегистрированные в России, будет закупать Минпромторг. В то же время Московский эндокринный завод приступает к производству собственных противосудорожных — аналогичных западным. Они появятся в аптеках в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как закупка Россией зарубежных лекарств поможет семьям тяжелобольных детей.