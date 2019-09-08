Шанс на спасение: Как закупка Россией зарубежных лекарств поможет семьям тяжелобольных детей

На этой неделе с мертвой точки сдвинулась проблема, которая волнует миллионы граждан в нашей стране. И для многих из них, это буквально вопрос жизни и смерти. Правительство России решило закупить за границей психотропные препараты для нуждающихся детей.

Решение принято после ряда громких инцидентов. Спасая малышей, родители на свой страх и риск заказывали за рубежом необходимые лекарства и тут же становились преступниками. Фактически это была контрабанда. Ведь многие препараты в России не зарегистрированы. Некоторых мам арестовывали прямо на почте, когда они получали долгожданные посылки. Теперь все будет легально. Причем систему надо выстроить так, чтобы у родителей вообще голова не болела — где и как купить? Без рисков, проблем и скандалов. Эта схема будет работать до тех пор, пока выпуск нужных лекарств не наладят в России.

Екатерина Иванова о долгожданном решении.

«Это то, из-за чего весь сыр-бор. Это „Фризиум“ и ректальный „диазепам“ — это используется, когда у ребенка приступ. А „фризиум“ препарат, который пьется курсами», — говорит Наталья Дмитриева.

«Как в сказке»: мать тяжелобольного ребенка о закупке обезболивающих из-за рубежа

В домашней аптечке Натальи Дмитриевой лекарства, которые еще недавно были запрещены в России. Теперь хранить их дома уже не опасно, а раньше доставать их приходилось на черном рынке.

«В Вариных полгода мы знали, что такое контрабанда. Это же контрабанда. Ну, как по-другому сказать», — делится Наталья Дмитриева.

За это Елену Боголюбову и задержали минувшим летом. Прямо на почте. Запрещенный в России препарат она заказала через интернет.

«Я расписалась в получении посылки и, когда собиралась уходить, ко мне подошли двое — сотрудник полиции, другой таможенной службы. Я первое время вообще не могла понять, что за запрещенное вещество», — вспоминает женщина.

Спустя пару недель на почте была задержана мать еще одного ребенка-инвалида. Все с тем же пресловутым «Фризиумом». Общественный резонанс, который вызвали все эти истории заставил чиновников пересмотреть список закупаемых лекарств.

«Беспрецедентная история. Раз она беспрецедентная, это означает, что она повлечет за собой массу дальнейших шагов. Ускоренную регистрацию, о которой говорила Скворцова, изменение федерального законодательства неизбежно», — считает Анна Федермессер, член центрального штаба ОНФ, Учредитель фонда «Вера.

На закупку жизненно необходимых лекарств правительство выделило из резервного фонда 26 миллионов рублей. Первые десять тысяч упаковок уже приобретены. Это «клобазам» (он же «Фризиум»). А также диазепам, фенобарбитал, мидазолам. Именно в виде свечей, сиропов и специальных растворов. В нашей стране эти лекарственные формы были под запретом. Более того, сразу два препарата из данного списка совсем скоро начнут производить в России.

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«Мы уже провели успешные испытания доклинические исследования мидазолама и диазепама, который сейчас будем ввозить, вошли в клинические исследования и к концу следующего года надеемся осуществить собственное производство данных лекарственных форм, которые необходимы нашим детям», — говорит Михаил Фонарев генеральный директор ФГУП «Московский эндокринный завод».

Пока не налажено свое собственное производство, завод будет закупать препараты за границей и распределять их по регионам. А уже на местах лекарства направят в медицинские учреждения, где наблюдаются дети-инвалиды. Получить их можно будет абсолютно бесплатно, предъявив заключение медицинской комиссии.

«Достаточно, чтобы врачи медицинских организаций назначали в установленном порядке такие препараты, проводили в медицинских организациях в любых частных, государственных врачебные комиссии, направляли пациента в Федеральные медицинские организации для проведения консилиума врачей на данном уровне», — объясняет Анастасия Жданова юрист Фонда «Вера», центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы.

Врачи-неврологи смогут спокойно рекомендовать эффективный препарат, даже если он в списке запрещенных. Теперь это не преступление, а порой единственный шанс на спасение жизни тяжелобольного ребенка. До сих пор за назначение таких лекарств приходилось отчитываться перед руководством.

«Врачей вызывали к руководству больницы, просили писать объяснительные, почему они назначили препараты, но врачи писали, что назначили потому, что ребенку это помогает нужно и показано», — рассказывает Лида Мониава, директор фонда «Дом с маяком».

По данным Минздрава, около трех тысяч детей в России нуждаются в препаратах подобного типа. Но эти цифры не окончательные — далеко не все родители успели собрать необходимые документы.

«В процессе отработки списка мы запрашивали все учреждения, которые работают с такими детками, мы обнаружили еще шесть детей, которых даже не было в этом первоначальном списке Минздрава, мы их тоже, собственно говоря, подали на федеральный уровень», — говорит Андрей Сарана, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга.

Наталья Дмитриева сейчас тоже собирает справки, чтобы больше не нарушать закон и все необходимые препараты получать официально. А маленькая Варя, благодаря лекарствам, которые купируют приступы, каждый день совершает маленький подвиг. У девочки, наконец-то, появился шанс на жизнь без боли и страданий.

Ранее 5-tv.run рассказывал, что родители тяжелобольных детей счастливы решением правительства закупать импортные лекарства.