На Украине заявили о потеплении в отношениях с Россией

Россия и Украина переживают период «оттепели» в отношениях. Такое заявление сделал глава МИД Незалежной Вадим Пристайко.
Слова министра прозвучали в эфире одного из украинских телеканалов. Пристайко уверен, что в сложившейся ситуации для Украины открываются определенные новые возможности.
Однако, по мнению дипломата, странам еще есть над чем работать. В частности, министр полагает что Москве и Киеву предстоит найти пути восстановления мирной обстановки в Незалежной.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зеленский хочет обсудить с Путиным переговоры в «нормандском формате».