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  4. На Украине заявили о потеплении в отношениях с Россией

На Украине заявили о потеплении в отношениях с Россией

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Министр иностранных дел Незалежной уверен, что российско-украинские отношения в настоящее время переживают «оттепель».

Фото: РИА Новости / Стрингер

Россия и Украина переживают период «оттепели» в отношениях. Такое заявление сделал глава МИД Незалежной Вадим Пристайко.

Слова министра прозвучали в эфире одного из украинских телеканалов. Пристайко уверен, что в сложившейся ситуации для Украины открываются определенные новые возможности.

«То, что мы сейчас наблюдаем, это определенное потепление, оттепель в отношениях между Украиной и Россией. И президент Зеленский пытается максимально использовать это окно возможностей», — высказал свое мнение политик.

Однако, по мнению дипломата, странам еще есть над чем работать. В частности, министр полагает что Москве и Киеву предстоит найти пути восстановления мирной обстановки в Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зеленский хочет обсудить с Путиным переговоры в «нормандском формате».

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