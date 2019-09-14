На Украине заявили о потеплении в отношениях с Россией

Россия и Украина переживают период «оттепели» в отношениях. Такое заявление сделал глава МИД Незалежной Вадим Пристайко.

Слова министра прозвучали в эфире одного из украинских телеканалов. Пристайко уверен, что в сложившейся ситуации для Украины открываются определенные новые возможности.

«То, что мы сейчас наблюдаем, это определенное потепление, оттепель в отношениях между Украиной и Россией. И президент Зеленский пытается максимально использовать это окно возможностей», — высказал свое мнение политик.

Однако, по мнению дипломата, странам еще есть над чем работать. В частности, министр полагает что Москве и Киеву предстоит найти пути восстановления мирной обстановки в Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зеленский хочет обсудить с Путиным переговоры в «нормандском формате».