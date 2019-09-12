Зеленский хочет обсудить с Путиным переговоры в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 сентября, на брифинге заявил о намерении в ближайшее время обсудить с российским лидером Владимиром Путиным сроки проведения встречи в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает РИА Новости.
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Глава Незалежной отметил, что киевские власти намерены провести встречу глав «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии как можно скорее. Несмотря на это, по словам Владимира Зеленского, точная дата в настоящий момент неизвестна.
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Владимир Зеленский добавил, что в ходе предстоящей встречи будут обсуждаться «формула Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК Украины назвал решение о ее роспуске, предложенное Зеленским, политическим.