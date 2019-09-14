«И так хорошо»: Актер Павел Деревянко о своей свадьбе на Бали

Актер Павел Деревянко уже почти десять лет живет в гражданском браке с Дарьей Мясищевой — пара успела завести двоих детей. Не так давно в сети появились слухи о том, что 43-летний артист наконец-то решился на ответственный шаг и уже нынешней осенью официально оформит отношения со своей возлюбленной. Свадебная церемония якобы должна состояться на Бали.

Гороскоп на 14 сентября: позвольте себе все, Тельцы!

Однако сам Деревянко эту информацию не подтверждает. По его словам, если бы они с Дарьей и решили расписаться, отмечать это событие на Бали они бы не поехали.

«Свадьбу на Бали точно играть не будем. Мы были там с Дашей этой весной, не очень понравилось. Думаю, через некоторое время мы созреем для похода в загс, но пока нам и так хорошо», — цитирует артиста StarHit.

Ранее 5-tv.ru писал о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова — церемония не только не оказалась слухом, но и смогла порядком озадачить гостей. Как сообщал 5-tv.ru, некоторые из гостей уходили с места проведения торжества с недовольными лицом.