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  4. «И так хорошо»: Актер Павел Деревянко о своей свадьбе на Бали

«И так хорошо»: Актер Павел Деревянко о своей свадьбе на Бали

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Поклонники активно обсуждают слухи, согласно которым актер с гражданской женой вот-вот должны официально расписаться.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актер Павел Деревянко уже почти десять лет живет в гражданском браке с Дарьей Мясищевой — пара успела завести двоих детей. Не так давно в сети появились слухи о том, что 43-летний артист наконец-то решился на ответственный шаг и уже нынешней осенью официально оформит отношения со своей возлюбленной. Свадебная церемония якобы должна состояться на Бали.

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Однако сам Деревянко эту информацию не подтверждает. По его словам, если бы они с Дарьей и решили расписаться, отмечать это событие на Бали они бы не поехали.

«Свадьбу на Бали точно играть не будем. Мы были там с Дашей этой весной, не очень понравилось. Думаю, через некоторое время мы созреем для похода в загс, но пока нам и так хорошо», — цитирует артиста StarHit.

Ранее 5-tv.ru писал о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова — церемония не только не оказалась слухом, но и смогла порядком озадачить гостей. Как сообщал 5-tv.ru, некоторые из гостей уходили с места проведения торжества с недовольными лицом.

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