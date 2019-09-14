Видео: Яна Рудковская вышла с недовольным лицом со свадьбы Собчак и Богомолова

Продюсер Димы Билана, звезда отечественного шоу-бизнеса Яна Рудковская была одной из 300 приглашенных гостей на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Церемония бракосочетания состоялась в пятницу, 13 сентября, после на молодожены отправились на торжество в Музей Москвы.

Там гости стали свидетелями страстного поцелуя новобрачных, их первого танца под композицию «Снег» Филиппа Киркорова, также сообщается, что и Собчак и Богомолов спели друг другу. При этом, когда песню исполнял для своей супруги режиссер, телеведущая не смогла сдержать слез.

Однако, судя по всему, самой эффектной частью свадебного торжества стал танец Ксении Собчак для супруга. Она в одном белье устроила жаркие танцы с полуголыми юношами в образах католических монахинь на каблуках.

После этого, некоторые гости начали разъезжаться по домам. В том числе и продюсер Яна Рудковская. Однако многие заметили, что когда продюсер вышла с мероприятия, на ней буквально не было лица. Журналисты попытались выяснить, в чем дело, что могло расстроить Рудковскую на свадьбе, но она не ответила и спешно уехала с праздника.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему Волочкова не пошла на свадьбу Собчак, назвав торжество «вакханалией».