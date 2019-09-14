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Забивший в Петербурге гейзер с горячей водой украсила радуга

, 10:38 Видео 40

Коммунальное ЧП произошло ранним утром на Октябрьской набережной.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Перед началом отопительного сезона в Северной столице опять прорвало трубу. На этот раз фонтан с горячей водой забил ранним утром в субботу, 14 сентября, во дворе дома на Октябрьской набережной.

Как видно на кадрах, опубликованных очевидцами в паблике «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге», высота городского гейзера достигает нескольких метров и доходит почти до третьего этажа.

В настоящее время место происшествия оцеплено ремонтными службами. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в доме сданном лишь весной текущего года в квартире на 22 этаже прорвало трубу с горячей водой. В итоге  реки кипятка залили несколько этажей. На видео, которыми пострадавшие делятся в социальных сетях, видно, что вода заполнила не только квартиры — кипяток буквально рекой разлился по общим коридорам и стекает в шахту лифта и переливается через общие балконы.

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