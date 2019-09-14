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  4. Массовая авария с участием автобуса произошла на юго-востоке Москвы

Массовая авария с участием автобуса произошла на юго-востоке Москвы

, 17:29 217

В пассажирский транспорт сначала влетел один автомобиль, а следом врезался еще один.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Массовая авария с участием автобуса произошла на юго-востоке Москвы в субботу, 14 сентября. 

Как стало известно 5-tv.ru, в пассажирский транспорт сначала влетел один автомобиль, а следом врезался еще один. ДТП произошло на улице Академика Скрябина. Предварительно, пострадали четыре человека.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшной аварии под Ярославлем, в результате которой погибло девять человек, еще 28 пострадали. Полицией установлено,  что во время совершения обгона водитель большегруза MAN не успел вовремя вернуться на свою полосу и столкнулся в лобовую с автобусом ПАЗ, в котором находилось 30 человек. Среди погибших оба водителя транспортных средств.

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