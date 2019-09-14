«Я вылетел через заднее стекло»: Пассажир о смертельной аварии под Ярославлем

На трассе неподалеку от поселка Заячий Холм под Ярославлем в субботу, 14 сентября произошла страшная авария, в результате которой скончались девять человек. Причиной ДТП стало столкновение автобуса ПАЗ и грузовика МАN. О происшествии 5-tv.ru рассказал выживший пассажир общественного транспорта Сергей Ковалев.

«Автобус был полный. Водитель наш правила не нарушал, не вилял, не обгонял, не перестраивался. Пытался уйти от столкновения. В правую сторону хотел уйти на обочину, но у него это не получилось. Был резкий удар, и я вылетел через заднее стекло. Со мной вылетели женщина и мужчина, которые потом остались обездвижены. Я упал и резко поднялся. Встал, посмотрел, что все шевелится у меня. Изо рта и носа шла кровь», — поделился пострадавший в страшной аварии.

По словам Сергея Ковалева, когда он пришел в себя, то увидел, что водитель фуры находился на земле, а под его телом была лужа крови. Ковалев с другими выжившими при столкновении стал помогать выбираться людям, находящимся внутри автобуса.

«В автобусе много народа кричало. Водитель был зажат двигателем. Начали спасать женщин, которые находились внутри, двери были заблокированы. Очевидцы тоже помогали», — рассказал пассажир ПАЗа.

Позже на место страшной аварии приехала скорая помощь и спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стала известна причина смертельной аварии с автобусом в Ярославской области.