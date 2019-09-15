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«Хочу выступить на Паралимпиаде»: 10-летний скейтбордист без ног о своих планах

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Максим Абрамов уже выиграл два чемпионата мира по скейтбордингу.

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Фото, видео: Instagram @maxlullove, 5-tv.ru

Десятилетний скейтбордист без ног Максим Абрамов из Санкт-Петербурга в эксклюзивном интервью рассказал о том, как пришел в спорт, и поделился своими планами.

«Изначально скейтборд был для меня способом передвижения, вообще у меня есть протезы. Мама подумала, на чем мне удобно будет ездить, и это оказалась доска для скейта», — признался юный спортсмен.

Потом мальчик случайно попал в скейт-парк, ему очень понравилось этим заниматься. В итоге мама через некоторое время нашла Максиму тренера.

Как и все дети, Абрамов учится в школе, а в свободное время занимается любимым делом. Из предметов Максиму нравится, по его словам, математика, русский язык и английский. Профессию он пока не выбрал, но не исключает, что свяжет свое будущее со скейтбордингом.

Максим Абрамов уже участвовал в шести чемпионатах, два из которых он выиграл. Первый проходил в Санкт-Петербурге, а второй в Москве. В будущем мальчик мечтает принять участие в Паралимпийский играх, если скейтбординг включат в программу Паралимпиады.

По словам тренера Максима Павла Мушкина, у мальчика для этого есть все шансы.

«Максим излучает очень сильную энергетику, он всегда он центр притяжения и постоянно растет. Я вижу, как он становится все лучше и лучше. Максим хочет выступить на Паралимпиаде. У него есть для этого данные. Он молодой, крепкий, способный скейтбордист. Если он захочет, он это сделает», — рассказал тренер по скейтбордингу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 10-летний российский скейтер без ног покорил американскую звезду.

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