Видео: 10-летний российский скейтер без ног покорил американскую звезду

Американская звезда скейтборда Тони Хоук прославил на весь мир 10-летнего российского скейтбордиста, научившегося виртуозным трюкам, несмотря на отсутствие ног. Спортсмен из США опубликовал видео с Максимом из Санкт-Петербурга на своей странице в Instagram.

«Новый любимый скейтер», - написал Хоук.

Instagram @tonyhawk

В годовалом возрасте Максим пережил пожар. Малыш получил ожоги четвертой степени и, спасая его жизнь, медики были вынуждены ампутировать ему ноги. Однако мальчик оказался настоящим бойцом. Несмотря на инвалидность, он не только смог научиться кататься на скейтборде, но и выполняет первоклассные трюки, поражающие даже профессионалов с мировой известностью.

«Невероятно!»

«Вы понимаете, насколько силен этот ребенок!»

«У меня глаза на мокром месте»

«Я чувствую себя ужасно из-за того, что жалуюсь на больное колено...»

«Какой вдохновляющий чувак!», - комментируют видеоролик подписчики Тони Хоука.

За сутки видеозапись на странице американца посмотрели более 700 тысяч раз.

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