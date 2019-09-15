Всадники катастрофы: как популярные борцы за природу приближают ее коллапс

И если даже человечество не вымрет после того, как все проникнутся идеями Джессики Лав, то человек может исчезнуть по другой причине, от которой даже мы, стоически сохраняющие рассудок, не застрахованы.

Мы завершаем цикл про всадников катастрофы, которые своей популярной борьбой за природу только приближают ее коллапс. Чтобы было нагляднее, вот пример — в Испании некая Миа Мифическая спасла 16 кроликов от лап жестоких фермеров. Миа, как водиться, транслировала спасательную операцию в соцсети и показывала травмы, которые нанесли ей живодеры. Ее безудержно «лайкали», поддерживали, сочувствовали.

Операция в итоге оказалось успешной — 16 несчастных животных обрели заслуженную свободу. А потом стало известно, что на ферме погибли более ста маленьких крольчат, чьих родителей и вывезла героическая Миа.

И вот так у них всегда. Максим Облендер о врагах, которых нужно знать в лицо.

Метель и сугробы — хоть шерстяные носки надевай. Это Норильск. Середина сентября. А в Петербурге, где холодное лето так походило на осень, начало сентября стало одним из самых жарких за всю историю. И странно — никто не удивился. Природные аномалии стали обычным делом, а мы приспособились. Кто как смог.

Виктор Елистратов — поставил на даче систему нагрева воды от солнца. Соседи смеялись — это в Петербурге-то? Но за пять лет он сэкономил 40 тысяч рублей. И с каждым годом — экономия все больше. Но это и пугает!

«Каждый год я наблюдаю, что происходит увеличение солнечной энергии. Прирост составляет с каждым годом 10-12%», — рассказывает Виктор Елистратов, профессор Санкт-Петербургского Политехнического университета, заведующий кафедрой «Новые источники энергии.

Если так пойдет, температура воздуха станет на три градуса больше уже до конца столетия — растают ледники и резко поднимется уровень мирового океана.

«По существующим оценкам, наиболее взвешенным эта цифра должна достигнуть 50-60 сантиметров за наш век», — считает климатолог Андрей Киселев.

Это самый оптимистичный прогноз. Только представьте: плюс один метр воды и к 2100 — мы не досчитаемся побережья США — Нового Орлеана, который и так постоянно топит. В Европе — побережья Голландии, Германии, Дании, Испании и Италии — Венеция из города рек и каналов станет одним большим водоемом. Черное море подтопит Украину, а что касается России — сильнее всех достанется Краснодарскому краю, Калмыкии, Астраханская область исчезнет почти полностью!

Лихорадка Западного Нила — неизвестная в России до 99 года, а в этом отмечающая уже 20-летний юбилей. Только в Ростовской области за сезон 72 больных — это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Два человека погибли. Врачи призывают готовиться к новым заболеваниям — потеплело.

«Речь идет, прежде всего, о таких тропических болезнях как Лихорадка Денге, вирус Зика, лихорадка Чикунгунья и так далее. Раньше эти болезни встречались в южных регионах, в тропиках», — поясняет Виктор Малеев, ученый-микробиолог, доктор медицинских наук, академик РАМН.

И вакцин от них нет. В Филиппинах в этом году от лихорадки Денге погибли более тысячи человек. Тошнота, боль в суставах, диарея, сыпь — вот симптомы болезней, которые может перенести любой комар. Уже не в Филиппинах, а у нас. И здесь бы экоактивистам ратовать за разработку вакцин, но это мелко. То ли дело — борьба с парниковыми газами. Прежде всего через запрет животноводства.

«Население растет, спрос на любые продукты, как на животного, так и растительного — он растет, в принципе глобальные катаклизмы они неизбежны», — говорит Дмитрий Горецкий, веган, экоактивист.

Но пока экоактивист, веган с 14-летним стажем, Дмитрий, проводил в Петербурге свои лекции по отказу от мяса — профессор стокгольмской школы экономики не просто развил эту идею, в своем докладе он дошел до точки — предложил есть человеческие трупы. Как альтернативу мясу животных.

«Я чувствую некоторую нерешительность, но не считаю себя чрезмерно консервативным. Я смог бы попробовать человеческое мясо», — рассказывает Магнус Содерлунд, профессор стокгольмской школы экономики.

Но и без этого стал известен на весь мир, ну кто до этого слышал имя Магнус Содерлунд? Чего видимо и хотел. Но, кажется, заявление шведа для Евросоюза не такая уж и глупость. Помните, несколько лет назад голландские телеведущие в эфире своей программы таки съели по кусочку друг друга. Сейчас эти кадры у многих европейцев вызывают не столько отвращение, сколько любопытство. Следующий шаг — меню из человеческого мяса на случай нехватки пропитания для разросшегося населения планеты. А решение демографической проблемы предлагает немецкий, внимание, школьный учитель — в своей книге она призывает отказаться от рождения детей. Ведь каждый человек производит 59 тонн углекислого газа в год. Весь тираж книги, к радости немки, раскупили — как оказалось, ее идеи разделяют десятки тысяч людей.

«Это бумага, стекло, немножко тетра-пака», — рассказывает Екатерина Ясная.

Все начиналось очень правильно с сортировки мусора. А потом каким-то сложным логическим путем Екатерина пришла к выводу, что если не рожать детей, то природа спасибо скажет.

«Я думаю нашей экологии полная труба. И мы не можем навести порядок на этой земле. Так может просто перестать размножаться и сократить нашу численность естественным путем?» — считает Екатерина Ясная.

Рост населения, утверждают демографы, в ближайшие годы вряд ли что-то остановит. К концу столетия нас будет 11 миллиардов и больше всего от перенаселения пострадает Европа. К уже приехавшим сюда беженцам из Африки и Ближнего Востока присоединятся так называемые климатические мигранты.

«Я из центральной Африки, сейчас живу во Франции и причина одна — там, откуда я приехала просто заканчиваются ресурсы. И в частности питьевая вода», — рассказывает Мари Фатима Н’диалу, климатический мигрант.

Когда именно последствия изменения климата станут по-настоящему губительными сказать не может никто. Но очевидно — процесс ускоряется.

Так, к примеру, над Атлантикой прямо сейчас формируется тропический шторм «Умберто». Увеличилось число жертв наводнений в Испании — уже шесть человек. Впрочем, природное сумасшествие часто остается незамеченным на фоне заявлений экоактивистов, перспектив поедать друг друга. Или добровольно вымирать без всякой помощи катаклизмов.

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