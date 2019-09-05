Пластиковую упаковку хотят запретить в РФ из-за нового исследования

В России запретят использовать для упаковки продуктов пластик. Прежде всего это коснется товаров, которые выпускаются под маркой «органические». Это так называемые чистые продукты, которые выращены и изготовлены без применения химикатов. Упаковывать их можно будет только в экологически безопасные материалы. Например, в кукурузную бумагу.

Рыба в вакуумной упаковке тоже должна уйти в прошлое. Под запрет попадает и пищевая пленка с наночастицами, которая сейчас активно используется производителями продуктов. По мнению экспертов, эти сверхмалые частицы могут попасть в организм человека. Введение запрета на использование пластика позволит России экспортировать экологически чистые товары в страны, где подобные требования уже действуют.

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