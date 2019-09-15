Русалочка-трансгендер как программирование новых социальных норм

На этой неделе в мире детской книги случилось важное событие. Премию имени известного международного издателя Клауса Флюгге за лучший дебют получила книжка начинающей, но уже передовой писательницы Джессики Лав. Книжка про русалочку. Для детей. Вам пока не страшно? Есть один нюанс. Главный герой книги — маленький негритянский мальчик-трансгендер из Нью-Йорка по имени Джулиан, который мечтает стать… Да, мечтает стать русалочкой! И принять участие в ежегодном городском параде русалок. Этот парад действительно проводится в Бруклине уже почти сорок лет.

Когда-то русалочками там были только девушки, сейчас добавились, конечно, и специфические лица мужского пола. Но мальчик Джулиан хочет быть настоящей русалочкой. Он так упорно переодевается в девочку, так красит губы перед зеркалом, что его все понимающая бабушка помогает ему и он действительно достигает своей мечты и участвует в параде как настоящая русалка, в перьях, стразах и с хвостом.

Что тут нельзя не отметить? Когда все узнали, что в фильме по диснеевскому мультику «Русалочка» рыжую белую девушку будет играть чернокожая актриса, казалось, что это уже конечная. Но нет. Как теперь мы узнаем — самая передовая часть самого передового общества готова сломать и последние границы. Потому что, честно сказать, мальчик-транс, да еще и в книжке с картинками для детей, да еще и показанный настоящим героем — ничего более дикого представить себе нельзя.

А теперь, собственно, самое главное. Перед нами не просто безумие. Нет, это сознательное и планомерное программирование новых социальных норм. Поход геев и «трансов» в детские книжки — при всем безумии изначальных посылок — логичен, циничен и разумен. Фактически так и разрушаются так называемые «социальные конструкты», то есть базовые образы, используемые для строительства нормально функционирующего общества.

По сути речь идет о конструировании новых общественных деталей-людей. Именно такие книжки создают личностей, которые — помимо чисто биологического нездоровья — будут не адаптироваться к обществу, а напротив, требовать, чтобы общество адаптировалось под них. И, как следствие, они заведомо будут не только менее выносливы и готовы к трудностям, чем классические мальчики и классические девочки с их классическими социальными ролями и воспитанными качествами. Они будут еще и куда менее терпимы. Собственно, именно из таких русалочек и состоят, что на Западе, что у нас, самые отмороженные отряды безумных интернет-штурмовиков. Именно от них не слышно ничего, кроме ненависти, ненависти, обвинений и жажды карать. Но у нас впаривать русалочную мечту маленьким мальчикам запрещено законом. И это вселяет некоторый оптимизм. Может быть, за вашими детьми они не придут.