Эхо войны: В Дагестане вспоминают героев, погибших в боях с террористами

20 лет назад я работал корреспондентом на Северном Кавказе. В регионе тогда полыхала Чечня, но в Дагестане ситуация складывалась относительно спокойно. Поэтому для местных жителей вторжение боевиков стало настоящим шоком.

Впервые дагестанцы столкнулись не просто с бандитами и отморозками, а с профессионально обученными террористами со всего мира. Жителям республики ничего не надо было объяснять — на их землю, в их дома пришел враг. И тогда они взяли в руки оружие. Спустя 20 лет мы решили отправится туда, где шли самые кровопролитные бои, а исламские экстремисты хотели установить свою власть.

Новолакский район Дагестана. Здесь в 99-м году, как и в Ботлихе, шли самые ожесточенные бои. Вот это — стратегически важная высота 715.3. Ее еще называют «Телевышка». Вот она вышка для трансляции телевизионного сигнала. Здесь до сих пор пулевые отверстия. Да что говорить, спустя 20 лет здесь еще можно найти гильзы.

Это сегодня здесь тихо и спокойно. Местные жители даже ласково называют это район «дагестанская Швейцария». А 20 лет назад здесь гремели взрывы и гибли ни в чем не повинные люди.

«Я уже слышал, что и Хаттаб, и Басаев говорили о том, что очень важно захватить, потому что это прямая дорога на Хасавюрт», — говорит журналист Евгений Гусев.

«Большое крупный город», — подтверждает ополченец Сергей Алиев.

«И в принципе еще же можно выйти уже на Махачкалу», — добавляет журналист.

Здесь часто повторяют — у террора нет национальности. Сейчас бок о бок тут живут лакцы, аварцы, чеченцы, русские. В 99-м году они также плечом к плечу дали отпор тем, кто хотел развалить республику и установить здесь свои порядки. Фактически они не дали разрушить Россию.

«Вдруг, когда у нас такой момент настал, не дали слабинку люди. Все, как один, начиная вот наши работники милиции дали пример — они с первого дня начали отражать нападение. Встали против и население, и люди, и ополченцы!» — говорит ополченец Сергей Алиев.

Тогда всех удивила подготовка боевиков. Это были хорошо обученные профессионалы со всего мира. Наемники, которые воевали за деньги. Так, за одного убитого офицера можно было заработать 500-600 долларов. Эти люди пришли только с одной целью — убивать. Убивать мирных жителей. Взорванные дома по всей стране, Беслан и Норд-ост — это дело их рук. И это забывать нельзя.

Только в одном Новолакском районе 13 человек стали Героями России. Особенно здесь чтят земляков Халида Мурачуева и Мутея Исаева. Каждый год семья Исаевых приезжает на место последнего боя — отца и мужа.

«Он мне во всем помогал. Он не различал — мужская или женская работа. Он всегда помогал. Когда дети были маленькие… помогал», — вспоминает вдова Героя России Мутея Исаева Абидат Исаева.

В том бою за «Телевышку» милиционеры из Новолака отстреливались до последнего патрона, удерживая важную высоту. Захватив их в плен, боевики в ярости отрезали Мурачуеву голову, а Исаева закопали живьем. Его тело нашли только спустя год.

«Мне кажется вы почему-то уверены да, что он мог поступить именно так — сражаться до конца», — говорит Евгений Гусев.

«Да я знала, что он по-другому не поступил бы. Он был очень мужественным, храбрый, порядочный он был очень», — подтверждает Абидат Исаева.

За 20 лет выросло целое поколение. И сегодня сын героя России Мутея Исаева Нариман приводит сюда уже своего сына. Мальчика назвали в честь деда. Сам Нариман, которому тогда было семь лет, в деталях помнит последний день, проведенный с отцом.

«Очень тревожная обстановка была. Он пошел со мной, сфотографировался, погулял, на работу уехал и не вернулся. Даже эта фотографии сейчас, я точно не знаю, где-то в школе висит. Вот так вот ушел», — рассказывает сын Героя России Мутея Исаева Нариман Исаев.

В Новолаке нет человека, которого не коснулась та война. Глава района в те годы был предпринимателем. Когда боевики вошли в село, он сумел сделать на своей машине пару ходок в логово боевиков и вывести несколько семей. А потом, как и все ополченцы, взял в руки оружие. Сегодня Гаджи Айдиев решает мирные вопросы.

«Мы в этом году приняли решение построить в Тухчаре мемориал шестерым ребятам, которые были жестоко казнены», — говорит глава МО «Новолакский район» Гаджи Айдиев.

Кстати, на новый памятник у «Телевышки» собрали всем селом, равнодушных не было.

«Я считаю, все-таки в первую очередь работники милиции сохранили лицо района, лицо республики, лицо страны. И на самом деле отстояли. Воевали не на жизнь, а на смерть с этими боевиками. Вот это дорогого стоит!» — уверен Гаджи Айдиев.

Сегодня жизнь здесь идет своим чередом. Мирная и спокойная жизнь. 20 лет назад жители Новолака сделали свой выбор. И можно не сомневаться, что новое поколение дагестанцев хорошо усвоило уроки прошлого. Здесь каждый, в любую минуту готов встать на защиту своей республики и своей страны. Так было в 41-м, так было в 99-м и так будет всегда.