Гороскоп на 15 сентября: снимите плащ-невидимку, Раки!

Снимите плащ-невидимку, Раки. Настало время сиять. Вселенная хочет, чтобы вы знали: работа, которую вы проделали, наконец окупится. Хотите достичь больших высот? Ваши внутренние силы могут способствовать позитивным изменениям. Звезды сулят вам предоставление благоприятных возможностей для этого.

Близнецы, сегодня звезды рекомендуют вам сосредоточьтесь на том, чтобы провести время с самим собой. Сознательно откажитесь от встреч и ситуаций, которые понижают ваши вибрации и отвлекают от цели вашей души. Пришло время воссоединиться со своей духовной стороной. Задайте себе правильные вопросы, и божественные силы вмешаются, чтобы помочь вам найти правильные ответы.

Проснитесь и пойте, Тельцы! Звезды напоминают, что период вашего отдыха закончился. И это несмотря на то, что сегодня воскресенье. Вы успешно восполнили свои творческие резервы и теперь готовы приняться за дело. Придайте своей мечте ощутимую форму. Берите на себя риски, зная, что на этот раз вы выиграете джекпот. Тем, кто думает о запуске нового предприятия, пришло время сделать задуманное.

Иногда единственное, что сдерживает вас, это ты вы сами. Простите, забудьте и отпустите, Овны. Прошлое не изменить. Пусть карма и время расставят все на свои места. Вы уже близки к моменту, когда с удовольствием приступите к получению плодов той работы, которую вы проделали. Продолжайте действовать добросовестно, зная, что о вас позаботятся.

Снимите плащ-невидимку, Раки. Пришло время сиять. Львы, у вас есть сила, с которой окружающим нужно считаться. Продолжайте действовать в соответствии с целью вашей души. Весы, доверяйте своей способности создавать что-то из ничего. Продолжайте принимать мудрые и практичные решения.

Лев — гороскоп на сегодня, 15 сентября

Львы, у вас есть сила, с которой окружающим нужно считаться. Продолжайте действовать в соответствии с целью вашей души. Однако не забывайте, чтобы сказать «да» одним вещам, придется сказать «нет» другим. Расставляйте приоритеты, и вы найдете ключ к успеху.

Космический совет: не зацикливайтесь на мелочах, впереди гигантские возможности. Не упустите их.

Дева — гороскоп на сегодня, 15 сентября

Вам показалось, что вы престали расти? Задумайтесь, быть может есть что-то, что является отравой в вашей жизни. При этом не забудьте оценить и свое собственное поведение, однако не переусердствуйте с самокритикой. Сегодня вам представится шанс освободиться от бессознательных паттернов, которые удерживают вас от реализации вашего огромного потенциала. Если вы игнорировали свое здоровье, сейчас самое время внести позитивные изменения.

Космический совет: тот, кто не поддерживает ваш рост, не заслуживает места в вашей жизни.

Весы — гороскоп на сегодня, 15 сентября

Продолжайте вкладывать все свои силы и знания в работу, Весы. Сегодня вам придет осознание, что вы уже на пути к цели, даже если вы пока не видите результатов. Доверяйте своей способности создавать что-то из ничего. Продолжайте принимать мудрые и практичные решения.

Космический совет: верьте в свою способность проявлять истинные желания вашего сердца.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 15 сентября

Скорпионы, вспомните, что вы являетесь олицетворением радости, любви и мира на земле. Продолжайте развиваться в себе самые положительные качества и станьте лучом света для себя и близких. Общение со своим внутренним ребенком поможет вам открыть дверь к творческой свободе. Вселенная напоминает, что не всегда нужно спасать мир или представлять шедевр, который войдет в историю. Будьте аутентичными для себя, и это навсегда изменит ваш мир.

Космический совет: станьте лучом света в темном царстве.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 15 сентября

Вы уже знаете, куда вы движетесь? Если нет, то почему вы до сих пор не достали карту или навигатор, Стрельцы? Определитесь с тем, что является вашей основной целью. Не принимайте предложения, которые не помогают вам приблизиться к тому месту, где вы хотите быть. Сегодня звезды рекомендуют вам все прояснить. Изучите варианты, которые есть перед вами. Мысль, «не все, что блестит золотом», поможет вам сделать правильный выбор.

Космический совет: правильный выбор изменит вашу судьбу.

Козерог — гороскоп на сегодня, 15 сентября

Информация, которую вы ищете, скрыта на виду, поэтому откройте глаза. Примите помощь, в какой бы форме она вам ни приходила. Для всеобщего блага, лучше держать свое эго вне ситуации. Вы не можете справиться с серьезным финансовым кризисом? Посмотрите, где вы ошиблись, но не огорчайтесь, если обнаружите просчеты. Если вы научитесь на своих прошлых ошибках, в будущем вам будет проще принимать выгодные для вас решения. Космический совет: истина на поверхности.

Водолей — гороскоп на сегодня, 15 сентября

Водолеи, вы являетесь бесконечным потенциалом энергии в человеческом облике. Не чувствуйте себя подавленным из-за обстоятельств. Вселенная напоминает вам о том, что, если вы можете себе представить, как вы достигаете чего-то, значит вы действительно можете этого достичь. Звезды говорят, что наступает период вашей жизни, когда таинственные силы свыше благословят вас волшебной палочкой.

Космический совет: создайте свою лучшую жизнь сейчас.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 15 сентября

Период трудностей подходит к концу. Поверьте, чтобы стать сильными, вам было необходимо все это пережить. Если на работе вас не покидали проблемы, то верьте, что скоро все изменится к лучшему. Корабль жизни несет вас к спокойным берегам. Если вас не устраивает нынешнее рабочее пространство, рассмотрите другие варианты. Настало время внести позитивные изменения. Поверьте, что вам будут помогать как люди, так и обстоятельства.

Космический совет: трудности, делают нас сильнее.