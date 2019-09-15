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Видео: Американец увернулся от падающего самолета за секунду до столкновения

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Воздушное судно едва не лишило жизни сотрудника авиаремонтного предприятия.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Michael Weber, YouTube @PalmBeachPost

Сотрудник авиаремонтного предприятия во Флориде чудом остался жив, успев увернуться от падающего на него самолета. Мужчина выносил мусор из ангара, когда легкомоторный Piper PA-28 едва не совершил жесткую посадку прямо на него. Происшествие случилось в среду, 11 сентября.

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Как сообщают местные СМИ, самолет возвращался в аэропорт сразу после взлета из-за неисправности. Однако он резко стал терять высоту и рухнул на землю. Воздушное судно снесло забор и едва не лишило жизни сотрудника предприятия. На кадрах видно, как мужчина успел отбежать буквально за секунду до трагедии.

На борту воздушного судна находились два человека, они выжили. Один получил легкие травмы и уже выписался из больницы. У другого — травма челюсти, перелом ноги и несколько ушибов. Он пока проходит лечение в клинике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двигатель самолета начал разваливаться на глазах у пассажира. На борту воздушного судна Delta Airlines находилось 154 человек.

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