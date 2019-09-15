Самого опытного российского космонавта отстранили от работы

Самого опытного российского космонавта Федора Юрчихина отстранили от работы. Главная медицинская комиссия в ходе заседания в Центре подготовки космонавтов приняла решение исключить его из отряда.

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко подтвердил эту информацию РИА Новости. При этом он отметил, что решение в отношении Федора Юрчихина окончательное и должно быть утверждено приказом на отчисление на сборе межведомственной комиссии.

В активе 60-летнего Федора Юрчихина пять полетов в космос. Впервые он отправился на орбиту в 2002 году. Космонавт совершил девять выходов в открытое космическое пространство. Его общий налет составил 672 суток и 21 час.

Космонавт ранее заявил, что к его здоровью есть вопросы, но он надеется еще успеть слетать в короткую экспедицию, например, облететь Луну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый космонавт из ОАЭ завершает подготовку к вылету на МКС.