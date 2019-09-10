Первый космонавт из ОАЭ завершает подготовку к вылету на МКС

В Звездном городке во вторник, 10 сентября, провожали на Байконур новый экипаж, который отправится на МКС 25 сентября. Перед стартом на орбиту участникам экспедиции предстоит последний этап тренировок на космодроме.

Состав экипажа и в этот раз интернациональный. Но опыт полетов есть только у командира — Олега Скрипочки. Его коллеги — астронавт НАСА Джессика Меир и представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хазаа аль-Мансури — отправятся на орбиту впервые.

К слову, Хазаа — вообще первый астронавт в своей стране. Его выбрали из четырех тысяч кандидатов.

«Для меня это большой момент — полет в космос», — заявил первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури.

«Экипаж у нас очень подготовленный и Джессика, и Хазаа. Они делают гораздо больше, чем это необходимо формально по их обязанностям. Это здорово помогает нам в работе в целом и очень здорово повышает надежность выполнения нашей программы», — похвалил коллег космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка.

Хазаа планирует захватить с собой на орбиту арабские блюда, а также небольшие подарки. У работающих сейчас на МКС космонавта Алексея Овчинина и астронавта Луки ПармитАно — 28 и 27 сентября дни рождения.