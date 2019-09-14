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  4. МИД Украины высказался против полной амнистии и особого статуса Донбасса

МИД Украины высказался против полной амнистии и особого статуса Донбасса

, 20:18 10

При этом глава внешнеполитического ведомства Незалежной высказался за рассмотрение возможности компромиссов в законе об особом статусе Донбасса. Насколько выгоден он будет республикам?

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Rekun

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не будет вносить изменений в конституцию страны в вопросе предоставления особого статуса Донбассу. Кроме того механизм полной амнистии в рамках выполнения минских соглашений тоже использоваться не планируется.

«Как написано в минских договоренностях? Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, в основе которой лежит децентрализация. Мы не вносим никаких изменений в конституцию, мы продолжаем путь конституционной реформы, и основой является децентрализация», — цитирует ТАСС заявление Пристайко.

Дипломат подчеркнул, что Донбассу предлагается в качестве шанса для развития — децентрализация. При этом глава внешнеполитического ведомства Незалежной высказался за рассмотрение возможности компромиссов в законе об особом статусе региона. Соответственно, дальность продвижения в данном вопросе может зависеть от компромиссов обеих сторон.

Что касается амнистии, то согласно закону от 2015 года полной амнистии не предоставляется. Также ее не предусматривает и нынешняя дипломатия, — подчеркнул Пристайко.

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