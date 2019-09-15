Центральное разведывательное управление США рассекретило документы о существовавшей в 1960–1970 годах программе использования различного вида животных для реализации шпионских миссий, сообщает ТАСС.

Согласно бумагам, спецслужбы Соединенных Штатов особую роль возлагали на птиц, в частности — почтовых голубей. Пернатых планировали использовать для съемок с воздуха секретных объектов специальной камерой. При этом птиц не подвергали никакой специализированной дрессуре. Весь расчет делался на их природную способность находить дорогу домой.

Голубей, «оборудованных» устройствами для съемки, собирались выпускать неподалеку от интересующих ЦРУ объектов противника из-под полы пальто или автомобиля. Предполагалось, что фотографии должны были быть более качественными, нежели те, которые были сделаны при помощи спутников.

ЦРУ рассекретило документы об использовании птиц и животных для шпионажа 1/4 cia.gov 2/4 cia.gov 3/4 cia.gov 4/4 cia.gov

Одним из мест, где планировалось осуществить подобную съемку, была судостроительная верфь в Ленинграде, где велись работы по созданию атомной советской подлодки.

« Задачей экспериментов было проведение съемки объектов, проход на территорию которых закрыт, но при этом имеется возможность пролета непосредственно над ними. Вероятной высокоприоритетной целью были верфи в Ленинграде, где производились работы по созданию советской атомной подводной лодки », — говорится в рассекреченных документах.

Планируемая операция носила кодовое название Tacana и носила гриф строгой секретности. Была ли она проведена — неизвестно. В пояснительной записке к рассекреченным документам отмечено, что ни одна из разрабатываемых программ по ряду причин так и не была реализована.

Кроме подготовки голубей-шпионов, американская разведка проводила эксперименты с дельфинами-диверсантами, собаками, а также кошками, в тела которых намеревались имплантировать устройства для прослушки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ прокомментировали данные об отзыве шпиона США из России. Согласно информации телеканала CNN, американские власти предприняли решение об эвакуации агента из-за угрозы возможного разоблачения.