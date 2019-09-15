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12 человек, в том числе 6 детей, пострадали при хлопке газа в Ангарске

, 13:30 Видео 96

ЧП произошло вечером 14 сентября в пятиэтажном жилом доме.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, YouTube / Виктор Гончаренко

Двенадцать человек, среди которых шестеро детей, пострадали при хлопке газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ангарск Иркутской области. ЧП произошло вечером 14 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

«Пострадали 12 человек, в том числе шесть детей», — говорится в сообщении.

После хлопка газовоздушной смеси вспыхнул пожар, который перекинулся на две другие квартиры. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Отмечается, что в результате инцидента повреждена межквартирная перегородка. Несущие конструкции пятиэтажки не нарушены.

Шестерых детей и двоих взрослых пострадавших госпитализировали. Четырем другим медики оказали помощь на месте происшествия. Выясняются причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дорогой отель в Казахстане загорелся после взрыва газового баллона.

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