Жильцов дома в Красноярске, где произошел взрыв, временно разместят в гостинице

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Елена Алексишина в беседе с 5-tv.ru рассказала, что все эвакуированные 37 жильцов дома 14 по улице Аральская в Красноярске, где около полудня в воскресенье, 15 сентября произошел взрыв, будут временно размещены в гостинице «Родник».

Представитель ведомства добавила, что прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили деформацию стены между мусоросборником и первым этажом первого подъезда, которая не является несущей. Здание будет обследовано диагностическим комплексом «Стрела» на предмет дальнейшей пригодности для проживания.

Елена Алексишина отметила, что пострадавших в результате взрыва нет. Возгорания не последовало.

«Присутствовал слабый запах бензина. Пострадавших нет. Пожара не было. Частично повреждено остекление окон первого и второго подъезда — 21 окно и восемь балконных. Проводилась эвакуация людей из двух подъездов», — сказала представитель МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хлопок произошел в многоквартирном доме в Красноярске.