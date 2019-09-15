Возобновление поставок нефти из Саудовской Аравии займет недели, рубль окрепнет

Возобновление поставок нефти из Саудовской Аравии — одного из мировых лидеров по поставкам черного золота, займет недели. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники в компании Saudi Aramco, предприятия которой на востоке страны в ночь на 14 сентября были атакованы десятью беспилотниками.

В результате нападения частично был выведен из строя крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где работают и проживают западные специалисты, а также нефтеперерабатывающий завод в районе Хурайс — второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар.

Для российской экономики данное происшествие окажет не долгосрочный, но положительный эффект, считает директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.

— Конечно, цены на нефть сейчас вырастут. А это, как всегда, благо для рубля — он должен укрепиться. Сколько бы ни слышали заявлений, что отвязался наш рубль от цен на нефть, по факту пока чуда не произошло, наша экономика остается нефтезависимой. И в нынешней ситуации это хорошо. Но это именно в краткосрочной перспективе. Если смотреть дальше, то ситуация может кардинально измениться. От случившегося выиграют страны, которые могут очень быстро нарастить поставки нефти. Это прежде всего США, у которых избыток сланцевой нефти и которые всегда готовы увеличить предложение. У них есть готовая инфраструктура, которая позволяет это сделать , — приводит его слова KP.RU.

Инцидент с нефтяной инфраструктурой моментально стал разменной монетой в геополитической игре не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. США поспешили обвинить Иран в произошедшем, в то время, как ответственность за атаки официально взяли на себя йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» — хуситы, которые со времен «арабской весны» в 2011 годы отстаивают свое право на независимую внешнюю и внутреннюю политику, без влияния из Эр-Риада.

В августе ежедневная добыча нефти в Саудовской Аравии составила 9,7 миллиона баррелей.